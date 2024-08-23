«Грады» разбили скопления боевиков в дельте Днепра

Российские бойцы с помощью реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили скопление украинских боевиков на одном из островов в дельте Днепра, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Группировка ВС РФ «Днепр» получила сведения о месте нахождения противника благодаря воздушной беспилотной разведке.

«Артиллеристы-реактивщики уничтожили скопление боевиков. РСЗО «Град» незамедлительно нанесли удар с расстояния 20 км. Живых боевиков на острове не осталось», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Сальдо также опубликовал видео объективного контроля, сделанное с помощью БПЛА.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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