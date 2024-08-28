Авиация ВКС России уничтожила ангар с РСЗО HIMARS в Сумской области

Авиация ВСК России уничтожила украинский ангар с реактивными системами залпового огня HIMARS американского производства. ВСУ лишились установки и шести боекомплектов к ней, сообщили в Минобороны РФ.

Российские бойцы нашли спрятанный ангар ВСУ около Кондратовки Сумской области.

«Экипажем самолета ВКС России нанесен удар по вскрытому ангару с РСЗО HIMARS. Авиационной бомбой уничтожены: пусковая установка HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения», – говорится в сообщении.

Кадры уничтожения американского оружия МО РФ опубликовало в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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