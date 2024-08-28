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Среда, 28 августа 2024, 16:34 мск

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Сотрудникам ТЦК на Украине разрешили стрелять в уклонистов

На Украине сотрудникам территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) разрешили открывать огонь на поражение, если существует угроза жизни. Об этом сообщают местные СМИ.

Соответствующее разрешение назвали законодательно оправданным и уже довели до личного состава. «В случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились», – подчеркнули в управлении ТЦК Волынской области.

Ранее в украинском Луцке неизвестный открыл огонь по военным. В результате один из них был ранен. Стрелявшего разыскивают.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, согласно которому военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 7 августа 2024 года мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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