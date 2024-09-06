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Пятница, 6 сентября 2024, 18:55 мск

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Нидерланды отдадут Киеву ракеты для F-16

Фото: FreePik

Официальный Амстердам отправит киевскому режиму ракеты класса «воздух – воздух» для F-16, а также запчасти и различное оборудование на €80 млн. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на заседании контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

«F-16 нуждаются в поддержке и запасных частях для обслуживания. Без этого они летать не могут. Поэтому Нидерланды поставят различное снаряжение и оборудование на сумму €80 млн», – отметил глава Минобороны Нидерландов (цитата по ТАСС).

«Помимо большого количества запасных частей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, необходимые материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и лестницы. А с помощью ракет класса «воздух – воздух» Украина сможет сбивать самолеты противника в небе», – уточнил Брекельманс.

Ранее Нидерланды разрешили экспорт американских 24 истребителей F-16 на Украину и заявили, что ВСУ могут наносить западным оружием удары по России.

Амстердам, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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