ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мемрик в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении российские войска отбили восемь контратак штурмовых групп ВСУ и нанесли поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба.

Тем временем, Западная группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, отбили одну контратаку штурмовых групп ВСУ и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.

Силы российской группировки войск «Север» в Харьковской области за сутки отразили две контратаки и поразили позиции врага в районах населенных пунктов Липцы, Гоптовка и Волчанские Хутора.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Жеребянки Запорожской области, Отрадокаменка Херсонской области и города Херсон», – добавили в МО.

В зоне ответственности группировки войск «Восток» отражено две контратаки, улучшено положение по переднему краю, а также нанесено поражение живой силе и технике формирований ВСУ в населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь в ДНР и Новодаровка Запорожской области.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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