Армия России пресекла пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области

В Курской области российские войска помешали попыткам ВСУ прорваться через границу. Тем временем, подразделения группировки войск «Север» отбили пять контратак противника и продолжили наступление. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое», – говорится в сообщении. ВСУ потеряли до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

Северная группировка войск отразила пять контратак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конопелька, сорваны две попытки атак в Обуховки и Борок. В результате противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.

В Сумской области оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам врага в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, инженерная машина разграждения и пять автомобилей, – добавили в МО. – Пять военнослужащих ВСУ взято в плен».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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