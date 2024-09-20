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Пятница, 20 сентября 2024, 20:23 мск

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Прямая угроза безопасности: ВСУ нанесли удар по подстанции вблизи Запорожской АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Как сообщила пресс-служба атомной станции, создана прямая угроза безопасности ЗАЭС.

В частности, ударом дрона ВСУ повреждён трансформатор на подстанции «Заря», находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС, пояснили в пресс-службе станции.

«На данный момент персоналом ЗАЭС приняты все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции. Введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры станции. Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений», – говорится в сообщении ЗАЭС.

Энергодар, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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