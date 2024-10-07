Украина готовит провокацию с химоружием и обвинениями в адрес России

Киев готовит провокацию с применением химического оружия, в чем впоследствии обвинит Россию. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, украинские власти собираются воспользоваться отсутствием российских представителей в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия, а в случае успеха – добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в Техническом секретариате ОЗХО.

«Еще одним свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия», – отметил Кириллов. В 2024 году ВСУ получили сотни тысяч противогазов и защитных комплектов, а также антидотов и десятки тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ.

«Об особом интересе киевского режима к списочным химикатам свидетельствует деятельность Национальной академии наук Украины. В 2023-2024 годах ее специалистами была реализована научная работа, целью которой являлось создание соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывного (иприт) действия», – указал генерал-лейтенант.

Оправдание подобного интереса угрозами со стороны России полностью безосновательно. РФ полностью уничтожила химоружие досрочно в сентябре 2017 года. Работы производились в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США.

«Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов», – заключил Кириллов.

Тем временем, большие вопросы вызывают закупки Киевом огромного количества токсичных химикатов. Только в июле 2024 года украинская компания «Реагент» импортировала более 160 тонн триэтаноламина – соединения, которое используется для производства азотистого иприта. При этом в открытом доступе отсутствуют сведения, для каких целей он был закуплен. В ежегодных объявлениях Украины в ОЗХО информация об этом тоже отсутствует.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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