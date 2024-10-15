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Вторник, 15 октября 2024, 14:57 мск

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ВС РФ продвинулись на четырех направлениях и отбили девять контратак ВСУ

Российская армия за минувшие сутки продвинулась в глубину обороны противника, отбив девять контратак штурмовых групп. ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих, тяжелую боевую технику и несколько полевых складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировок войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Южной» улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике врага в ДНР. Северная группировка войск ударила по формированиям противника на Липцовском и Волчанском направлениях. Группировка воск «Днепр» атаковала ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

За сутки потери киевского режима составили 1575 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три броневика, 14 автомобилей, восемь артиллерийских установок и три склада с боеприпасами.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены управляемая авиабомба «Hammer» и 43 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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