Австралия передаст Украине списанные танки Abrams

Австралия передаст Киеву 49 танков Abrams, часть из которых пойдут на запчасти. Об этом сообщили в минобороны страны.

Власти Австралии приняли решение о выделении дополнительной помощи Киеву в размере 164 млн долларов. «Этот последний пакет поддержки увеличит огневую мощь и мобильность Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении австралийского оборонного ведомства.

Кроме того, Украине передадут 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации. Часть списанных машин нуждается в ремонте, а еще несколько пустят на запчасти.

В общей сложности с начала специальной военной операции Австралия выделила Киеву около 1 млрд долларов в рамках оказания военной помощи.

Канберра, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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