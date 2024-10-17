ВС РФ освободили ещё один населенный пункт в ДНР

Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль очередной населенный пункт в Донецкой народной республике и улучшили позиции на других направлениях специальной военной операции, углубляясь в оборону противника. Как следует из сводки министерства обороны РФ, в общей сложности ВСУ потеряли более 2000 боевиков. Также уничтожены несколько единиц артиллерии и бронетехники, более десяти военных складов, в том числе – с беспилотными летательными аппаратами.

Так, в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка. При этом нанесено поражение формированиям десяти бригад ВСУ около Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочки, Предтечино, Белой Горы, Курахово, Ильинки и Катериновки в ДНР. Вместе с тем отражена контратака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери ВСУ на этом направлении вновь стали самыми значительными в зоне СВО. Уничтожено до 965 военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Разгромлены также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Одновременно оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в общей сложности в 141 районе.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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