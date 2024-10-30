Украинцы столкнулись со сбоями в геолокации и оказались в Белоруссии

Жители Киевской области обнаружили сбой в работе GPS-навигации. Система показывала, что они находятся в Белоруссии.

О проблеме сообщили жители северной части Киевской области, в частности, нескольких сел Вышгородского района. Смартфоны определяли их геопозицию так, будто они находятся в белорусских городах.

По словам пользователей, трудности наблюдаются в системе Google-карт. Так мужчина, который отслеживает положение своей собаки с помощью специального ошейника с трекером, внезапно обнаружил, что его питомец якобы находится в Гомеле.

Кроме того, смартфоны автоматически перевели время на час вперед. В результате многие жители приехали на работу на час раньше.

По словам экспертов, подобные сбои могут быть обусловлены применением средств радиоэлектронной борьбы. Как известно, системы РЭБ нарушают работу GPS-навигации, чтобы сбивать с толку дроны.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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