ВС РФ нанесли точный удар термобарическими боеприпасами по подразделениям ВСУ в Харьковской области

Группировка российских войск «Север» обнаружила и уничтожила скопления живой силы ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. Удар был нанесен термобарическими боеприпасами.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. Расчет тяжелой огнеметной системы группировки войск «Север» уничтожил личный состав украинских боевиков, находившийся в укрытии», – говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Точное попадание термобарическими боеприпасами по укрытиям с живой силой ВСУ зафиксировано средствами объективного контроля», – добавили в ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube