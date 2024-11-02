У ВСУ закончилась взрывчатка для изготовления минометных снарядов

Украинская военная промышленность испытывает острый дефицит взрывчатых веществ, необходимых для изготовления снарядов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нехватка снарядов уже сейчас не покрывает нужды армии. В попытке уменьшить свою зависимость от западной военной помощи Украина наращивает производство собственных боеприпасов. Киев заявляет, что может производить до 1 млн минометных снарядов ежегодно, однако дефицит взрывчатки не позволяет использовать все мощности оборонной промышленности.

«Главная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, – это порох и взрывчатые вещества. Сколько взрывчатки поступит на Украину, столько у нас будет снарядов», – рассказал агентству министр стратегической отраслевой промышленности Украины Герман Сметанин.

Украинские военные заводы могут производить больше снарядов, но их сдерживают глобальные производственные ограничения и повышенный спрос, добавил министр.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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