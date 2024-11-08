Россия передала Украине тела более 500 погибших военнослужащих

Украине передали тела 563 погибших военных. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что в ходе обмена России вернули 37 тел погибших солдат.

По данным украинских ресурсов, из числа переданных тел – 320 военнослужащих ВСУ погибли на донецком направлении, 89 – на бахмутском (артемовском), 154 тела вернули «из моргов на территории РФ».

Как отмечается, в последний раз двусторонний обмен телами был 18 октября. Тогда России вернули 89, Украине – 501 погибшего. Тогда же стороны провели обмен военнопленными по формуле «95 на 95». Посредничество в нем оказали ОАЭ.

Киев – Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube