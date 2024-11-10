Армия России взяла под контроль ещё один населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике и продвинулись вглубь обороны противника. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, суточные потери ВСУ составили почти 1800 военнослужащих и наемников.

В частности, поселок в ДНР взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», которые также нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров. При этом было отражено 10 контратак противника.

На этом направлении ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Также уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов.

Самые большие потери противник традиционно несет в зоне ответственности «Южной» группировки войск, подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск.

Здесь потери противника составили до 640 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и три склада боеприпасов.

На остальных направлениях ВСУ за минувшие сутки потеряли порядка 700 боевиков. Уничтожены несколько единиц бронетехники и артиллерии, а также склады с боеприпасами.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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