российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 10 ноября 2024, 15:22 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области армия России отразила 11 контратак ВСУ: уничтожено почти 300 боевиков

Москва, Ноябрь 10 (Новый День, Светлана Антонова) –В Курской области российские войска отразили 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина, а также сорвали попытки продвижения ВСУ в сторону Зеленого Шляха и Новоивановки. Как сообщает министерство обороны РФ, в ходе боев на этих участках ВСУ потеряли до 90 человек убитыми и ранеными. При этом были уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

В то же время подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ около Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-ти бригад противника в районах 19-ти населенных пунктов Курской области. Вместе с тем оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

В целом за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 290 военнослужащих, уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномета, станция радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Армия России взяла под контроль ещё один населенный пункт в ДНР / Минобороны сообщило о перехвате 70 беспилотников над шестью регионами РФ / В Подмосковье во время атаки дронами получила ранения женщина и произошел пожар / Атака на Москву: нейтрализовано 32 беспилотника / В Подмосковье сбито 25 беспилотников, летевших в сторону столицы / В Калужской области произошел пожар после удара беспилотника / Силы ПВО нейтрализовали ещё 13 беспилотников над московским регионом / В Подмосковье сбили четыре украинских беспилотника, летевших на столицу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,