Москва, Ноябрь 10 (Новый День, Светлана Антонова) –В Курской области российские войска отразили 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина, а также сорвали попытки продвижения ВСУ в сторону Зеленого Шляха и Новоивановки. Как сообщает министерство обороны РФ, в ходе боев на этих участках ВСУ потеряли до 90 человек убитыми и ранеными. При этом были уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

В то же время подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ около Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-ти бригад противника в районах 19-ти населенных пунктов Курской области. Вместе с тем оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

В целом за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 290 военнослужащих, уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномета, станция радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

© 2024, РИА «Новый День»

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