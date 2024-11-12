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Вторник, 12 ноября 2024, 15:21 мск

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ВСУ потеряли до 90 боевиков в безуспешных контратаках в Курской области

Архив. Фото: Минобороны РФ

Северная группировка войск ВС РФ продолжает наступление в Курской области. За сутки российские военные отразили семь контратак штурмовых групп противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

«Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. ВСУ потеряли до 90 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и два автомобиля», – сообщили в оборонном ведомстве.

В Сумской области авиация и ракетные войска бьют по резервам врага в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Глухов, Журавка, Павловка и Хотень.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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