Российские войска уничтожили два танка и две БМП «Bradley» в боях в Курской области

В Курской области Северная группировка войск продолжает громить бригады противника. В течение суток бойцы ВС РФ отбили шесть контратак ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе наступления подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка.

«ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые машины пехоты «Bradley», два бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины «Humvee» производства США, а также один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», – отметили в МО.

В Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения и резервам врага в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Иволжанское, Писаревка, Хотень, Юнаковка и Яблоновка.

«За сутки потери ВСУ составили более 450 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, из них две БМП «Bradley», два бронетранспортера М113 производства США, 33 боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ «Krab» польского производства, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс «Crotale» французского производства и 49 автомобилей», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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