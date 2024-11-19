Британские власти ввели санкции против «Юнармии»

Власти Великобритании пополнили перечень подсанкционных лиц и организаций. В «черный список» попали российские молодежные организации.

«В санкционный пакет вошли 10 физических и юридических лиц: это российские официальные лица и связанные с российскими властями молодежные организации», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

В частности, под санкции попало Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Кроме того, британские власти подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину и оказывать военную помощь «до тех пор, пока это необходимо».

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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