Около 50 тактических ракет ATACMS осталось у киевского режима на момент разрешения бить вглубь территории России, подсчитала The Times. Для запуска можно использовать установки HIMARS, которых у Киева достаточно.

«Хотя Пентагон не предоставил никаких данных, считается, что у киевского правительства на данный момент имеется всего около 50 ракет. У Украины достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их», – говорится в статье.

В середине сентября американский чиновник рассказал СМИ, что киевский режим уже расстрелял большую часть баллистических ракет ATACMS из «нескольких сотен», поставленных ему США. Поставки новых ракет стали проблемой, поскольку США исчерпали запасы, а производство дорого и требует времени.

В Пентагоне отказались подтвердить снятие запрета на использование американского вооружения для ударов вглубь российской территории. Также отказались комментировать сообщения Минобороны РФ о сбитых над Брянской областью ракетах ATACMS, чья дальность удара составляет до 300 км.

Киев заранее составил список целей для ракет ATACMS на случай, когда Вашингтон разрешит бить ими по территории РФ. Одобрение этих ударов может стоить Джо Байдену оставшегося срока на посту президента, поскольку в Конгрессе потребовали объявить ему импичмент.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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