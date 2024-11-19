Конгрессмен потребовал импичмент для Байдена

В Конгрессе США по требовали объявить президенту США Джо Байдену импичмент за разрешение наносить удары по территории России дальнобойными ракетами. С инициативой выступил представитель Республиканской партии Томас Месси.

«Разрешая наносить удары по территории России дальнобойными ракетами, Байден совершает антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он – просто лишенная воли марионетка глубинного государства», – заявил конгрессмен.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Информацию о решении США подтвердили представитель правительства Германии, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент Украины Владимир Зеленский.

В Кремле накануне подчеркивали, что разрешение Киеву со стороны Вашингтона наносить удары американским оружием вглубь России провоцирует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт на Украине. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину России.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube