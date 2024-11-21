Украинские СМИ сообщили об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой

Украинские СМИ заявили о применении российскими войсками межконтинентальной баллистической ракеты. В публикациях утверждается, что такой вид вооружений был использован впервые для удара по Днепру (бывший Днепропетровск), где был поражен завод «Южмаш».

В то еж время анонимные источники в западных СМИ заявляют, что по Днепру минувшей ночью ударила не межконтинентальная, а обычная баллистическая ракета.

В министерстве обороны России эту информацию пока не подтвердили и не комментировали.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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