российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 ноября 2024, 15:49 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинские СМИ сообщили об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой

Украинские СМИ заявили о применении российскими войсками межконтинентальной баллистической ракеты. В публикациях утверждается, что такой вид вооружений был использован впервые для удара по Днепру (бывший Днепропетровск), где был поражен завод «Южмаш».

В то еж время анонимные источники в западных СМИ заявляют, что по Днепру минувшей ночью ударила не межконтинентальная, а обычная баллистическая ракета.

В министерстве обороны России эту информацию пока не подтвердили и не комментировали.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Армия России освободила ещё один поселок в ДНР / Средства ПВО сбили британские ракеты Storm Shadow / Зеленский пригласил США добывать ресурсы в новых регионах РФ / Западная пресса сообщила о первом ударе Storm Shadow вглубь России / Вашингтон подготовил новый пакет военной помощи для Киева / США дали добро на удары по России ракетами Storm Shadow – британские СМИ / Песков прокомментировал сообщения о возможном авиаударе по Киеву / Дания передала Киеву первую партию истребителей F-16

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,