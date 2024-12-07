Армия России нанесла удар по 11 бригадам ВСУ в Курской области: противник потерял более 380 боевиков

В Курской области подразделения российского группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ, в том числе танковой и десантно-штурмовым. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В частности, удары были нанесены в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Вместе с тем оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 13 населенных пунктов в Курской области и еще 6-ти в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 38865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1231 боевую бронированную машину, 1096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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