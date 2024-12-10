В Польше заявили о сильном ухудшении положения ВСУ на фронте

Положение украинских войск на фронте очень сильно ухудшилось за последние недели. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.

«За последние несколько недель ситуация на фронте изменилась на гораздо более худшую. Россияне очень сильно ускорили (наступление) – они отбивают массу территорий и в Курской области, которые заняли украинцы, и продвигаются вперед каждый день», – цитирует слова министра ТАСС.

Глава польского Минобороны подчеркнул, что российские подразделения продвигаются «намного быстрее, чем за весь 2023 год».

Косиняк-Камыш также отметил, что украинцы чувствует «огромную усталость от войны», желающих идти в армию становится все меньше и меньше. Кроме того, он обратил внимание на участившиеся в последние месяцы случаи дезертирства среди украинских военных, в том числе тех, кто проходит обучение в Польше.

Накануне Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских военных по всей линии фронта.

Варшава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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