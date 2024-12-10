В Курской области за сутки ВС РФ уничтожили более 200 боевиков и 8 бронированных машин противника

За минувшие сутки в Курской области российские войска уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ, а также восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномета противника. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ, в том числе механизированных и десантно-штурмовых бригад в районах десяти населенных пунктов.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ, в том числе в Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин, 1104 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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