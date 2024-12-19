Пленный ВСУшник рассказал о приказе убивать русскоязычных жителей Курской области

Пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев рассказал, что получал приказ убивать мирное население, разговаривающее на русском языке на территории Курской области.

«Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех кто на русском языке, тех расстреливать. Это такой приказ его был. Вариантов других не было, только так», – заявил он на допросе, видео которого опубликовало министерство обороны РФ.

Пленный также сообщил, что со стороны украинского командования было жестокое отношение и к простым военнослужащим ВСУ. «Били, забивали палками, за то что автомат неправильно держишь или отказываешься кого-то убивать из русских. Ломали руки, ноги. Некоторые люди убегали оттуда, ну, умудрялись. Их ловили, без сапёрной лопатки, без бронежилета, выкидывали их на ноль и там расстреливали. На моей памяти более десяти человек, которые пытались убежать», – пояснил Шинкарев.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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