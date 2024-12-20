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Российские войска в Курской области отбили четыре контратаки ВСУ, уничтожив три танка и порядка 340 боевиков

За прошедшие сутки в Курской области российские войска уничтожили до 340 боевиков ВСУ и несколько единиц бронетехники, в том числе три танка. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах 13-ти населенных пунктов и отразили четыре контратаки штурмовых групп противника.

Вместе с тем ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника не только на российской территории, но и в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 42440 военнослужащих, 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров, 1301 боевую бронированную машину, 1158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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