российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 декабря 2024, 18:07 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинские войска отступили из-под Курахово

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский приказал вывести войска с позиций в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое южнее Курахово, чтобы избежать окружения. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление пресс-служба группировки ВСУ, воюющей на данном направлении.

«Военные части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово – Константинопольское», – сообщили украинские военные.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Фицо грозит Киеву серьезным конфликтом из-за газа / ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, есть пострадавшие / Российские войска в Курской области отбили четыре контратаки ВСУ, уничтожив три танка и порядка 340 боевиков / Итоги недели СВО: армия России освободила 10 населенных пунктов в ДНР / ВС РФ нанесли 24 групповых удара по военным объектам Украины / Киев решил полностью заблокировать украинский транзит российского газа в Европу / В ЕС решили «заморозить» российские активы до завершения конфликта для восстановления Украины / Пленный ВСУшник рассказал о приказе убивать русскоязычных жителей Курской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Украина,