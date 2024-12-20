Главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский приказал вывести войска с позиций в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое южнее Курахово, чтобы избежать окружения. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление пресс-служба группировки ВСУ, воюющей на данном направлении.

«Военные части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово – Константинопольское», – сообщили украинские военные.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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