ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт под Красноармейском в ДНР

Российские подразделения заняли населенный пункт Новооленовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. Бойцы ВС РФ продолжают продвижение вперед, уничтожив за сутки свыше 1560 украинских боевиков и несколько десятков единиц военной техники, в том числе четыре танка, один из которых Leopard.

По данным ведомства, село Новооленовка на Красноармейском направлении освободила группировка войск «Центр». Поселение находится юго-западнее города Красноармейска (украинские название – Покровск), который российские военные пытаются взять в окружение. Накануне российские военные взяли под контроль поселок Новотроцкое под Красноармейском. Кроме того, подразделения группировки «Центр» поразили живую силу и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное в ДНР и отразили 11 контратак противника. Суточные потери ВСУ составили до 420 боевиков, два танка, в том числе немецкий Leopard, две БМП, бронетранспортер, боевая бронемашина Snatch производства Великобритании, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий артиллерии, а также пять пикапов и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск «Север» на Харьковском направлении атаковала формирования противника около населенных пунктов Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы Харьковской области.

Силы группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Глушковка Харьковской области, Ивановка, Шандриголово, Торское, Терны в ДНР и Серебрянского лесничества.

«Южная» группировка войск нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Курахово и Разлив в ДНР и заняли более выгодные рубежи.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, поразили формирования противника в районах населенных пунктов Днепроэнергия, Богатырь, Зеленое Поле и Нескучное в ДНР.

Вместе с тем группировка войск «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Михайловка и Янтарное Херсонской области.

В течение суток авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения, пункты управления и места запуска ударных беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.

Средствами ПВО сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS и 65 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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