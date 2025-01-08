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Среда, 8 января 2025, 15:32 мск

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ВСУ ударили ракетой по порту Бердянска

ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, никто не пострадал. В результате атаки возник пожар, который уже потушили.

«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены», – написал Балицкий в своем тг-канале.

Губернатор отметил, что ракетная атака не отразилась на работоспособности порта.

Как уточнил Балицкий, ВСУ прицельно ударили в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. «Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море», – заключил он.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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