За минувшие сутки в Курской области российские войска отразили девять контратак подразделений ВСУ и ликвидировали почти 250 боевиков. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В частности, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах девяти населенных пунктов. В то же время оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника, в том числе, в районах Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50840 военнослужащих, 296 танков, 224 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1521 боевую бронированную машину, 1445 автомобилей, 353 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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