За прошедшие сутки российские войска не только улучшили положение на ключевых направлениях специальной военной операции, но и освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой народной республике. Как следует из сводки министерства обороны РФ, потери противника составили порядка 1400 военнослужащих.

Так, подразделения группировки российских войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. При этом было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны вблизи Загрызово, Западного, Загоруйковки, Двуречной Харьковской области, а также Ивановки и Торского в ДНР.

На этом направлении потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожены два склада боеприпасов.

Вместе с тем подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ в результате активных наступательных действий освободили поселок Янтарное в ДНР, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 10 населенных пунктов. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак» и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.

Самые большие потери противник несет в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах 11 населенных пунктов в ДНР. Противник потерял более 450 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты «Bradley» производства США, боевую бронированную машину «Cobra II» турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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