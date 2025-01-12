Потери ВСУ в Курской области превысили 51 тысячу боевиков

За минувшие сутки в Курской области российские войска ликвидировали порядка 350 боевиков, а общие потери с начала украинского вторжения на территорию РФ превысили 51 тысячу военнослужащих. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В течение последних 24 часов подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак противника и нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах 11-ти населенных пунктов.

Вместе с тем российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника не только на территории РФ, но и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, семь минометов, станция радиоэлектронной борьбы и бронированная ремонтно-эвакуационная машина», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял до 51200 военнослужащих, 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1533 боевые бронированные машины, 1449 автомобилей, 354 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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