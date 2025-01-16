Глава киевского режима Владимир Зеленский очень рассчитывает на поддержку избранного президента США Дональда Трампа в вопросе скорейшего прекращения конфликта с Россией на условиях Киева.

Как считает Зеленский, война может закончиться в 2025 году. «Трамп очень хочет закончить войну. Это его месседжи, они и публичные, и не публичные, если честно. Он способный лидер давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. Боится объединенной Европы. Трамп может заставить», – заявил глава киевского режима.

«Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить Путина к дипломатии, чтобы завершить эту войну», – сказал Зеленский, слова которого цитируют украинские СМИ.

Накануне глава киевского режима сообщил, что Киев и Вашингтон готовят встречу с Трампом после его инагурации. При этом сам избранный глава американского государства в последних заявлениях говорит только о необходимости скорейшей встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, Трамп и Зеленский встречались в Париже в начале декабря, после чего американский лидер заявил, что Киев готов к сделке с Москвой. По его словам, «Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие» – чтобы не допустить разрастания конфликта, «необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры».

Зеленский отреагировал на эти высказывания, заявив, что не согласен с призывом Трампа остановить боевые действия, и потребовал гарантий безопасности. При этом глава киевского режима не стал комментировать слова Трампа о своей готовности к «сделке с Россией».

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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