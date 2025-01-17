Российские войска освободили 4 населенных пункта в Курской области

Российская группировка войск «Север» в ходе наступательных действий в Курской области за две недели января взяла под контроль четыре населенных пункта – Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в целом освобождены 63,2% (801 кв км) от изначально занятой противником территории региона.

«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов», – отметили в Минобороны России.

В ходе боев также была отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, которую противник предпринял с целью остановить наступление российских войск на курском направлении и вырваться из зоны блокирования. Совместными действиями подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции.

«Потери ВСУ на Курском направлении в январе составили более 5,6 тыс. человек и свыше 570 ед. военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей», – уточнили в Минобороны России.

При этом за прошедшие сутки потери противника составили более 230 военнослужащих. Уничтожены танк, три бронетранспортера, в том числе два БТР «Stryker» производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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