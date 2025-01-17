Российские войска за прошедшую неделю с 11 по 17 декабря улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операции и взяли под контроль восемь населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Как следует из сводки министерства обороны РФ, общие потери ВСУ составили почти 13 тысяч военнослужащих. Уничтожены десятки единиц артиллерии и бронетехники, включая 26 танков, в том числе 3 германских «Leopard».

Так, активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Калиново в Харьковской области и Терны в ДНР. При этом нанесено поражение живой силе и технике нескольким бригадам ВСУ, в том числе танковой, аэромобильной и штурмовой.

На этом направлении противник потерял до 3300 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть бронетранспортеров М113 производства США и турецкий «Kirpi». Также уничтожены 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО, девять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

Вместе с тем, в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Янтарное в ДНР. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, включая два американских М113 и французский VAB, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм американские гаубицы М777. Уничтожены семь складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» также продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три танка «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять американских бронетранспортеров М113, боевая машина пехоты «Bradley» и два бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, французская VAB и турецкая боевая бронированная машина «Cobra II». Уничтожены 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

Кроме того, в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Нескучное в ДНР. На этом направлении противник потерял свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе боевую бронированную машину HMMWV и бронетранспортер «Stryker» производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении четырех населенных пунктов в Курской области. На этом направлении российские войска «зачистили» от украинских боевиков почти две трети захваченной ранее территории российского региона.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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