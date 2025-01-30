Фронт приближается: жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться

Жителей юго-восточной части Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за приближения к линии фронта.
В сообщении украинской областной администрации говорится, что пока «есть возможность уехать из прифронтовых территорий», и это следует сделать заранее. Власти обещают помочь с выездом и места для размещения и проживания.
Пока официальная эвакуация из прифронтовых общин не объявлена.
Днепропетровская область расположена на востоке Украины к западу от Донецкой народной республики, а также граничит с Запорожьем и Херсонской областью.
Днепропетровск, Светлана Антонова
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