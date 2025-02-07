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Пятница, 7 февраля 2025, 09:18 мск

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Поставленные Киеву французские истребители оказались бесполезны

Российские военные способны сбивать на взлете французские истребители Mirage 2000, которые Париж передал Киеву. Об этом рассказал бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро.

«В любом случае у русских есть ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которые имеют дальность пуска не менее 300 км. Поэтому, по сути, как только Mirage 2000 взлетит, его уже можно сбить», – цитирует эксперта ТАСС.

По словам Моро, многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000 являются хорошими машинами, однако Париж уже списывает их со службы, отправляя на Украину.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первый французский истребитель Mirage 2000 доставлен на Украину.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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