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Пятница, 7 февраля 2025, 17:12 мск

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Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР

Архив. Фото: Минобороны РФ

Российские войска освободили важный логистический и промышленный город в Донецкой народной республике. Как сообщает министерство обороны РФ, под полный контроль взят Дзержинск (украинское название – Торецк).

«В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства.

Город расположен в 5 км от Горловки и является важным транспортным узлом и промышленным центром, который за годы боевых действий киевский режим превратил в крепость. Украинские СМИ сообщали, что потеря Торецка осложнит тяжелое положение ВСУ в Часовом Яре, за который идут ожесточенные бои. Российские войска уже установили контроль над большей частью и этого города.

За последнюю неделю ВС РФ освободили четыре населенных пункта в зоне СВО – поселок Новомлынск в Харьковской области, а также Дружбу, Крымское и Барановку в ДНР.

Дзержинск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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