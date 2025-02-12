Боевики ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

Украинские солдаты учинили расправу над почти всеми мужчинами в селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Спастись удалось только одному, сообщило Минобороны России. Село было освобождено в конце января бойцами 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Более шести месяцев жители населенного пункта, которые не успели эвакуироваться, находились в заложниках у ВСУ. Украинские боевики прикрывались ими как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, отметили в военном ведомстве.

«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», – говорится в сообщении.

Отмечается, что десантники эвакуировали мирных жителей в тыл, где им оказали медицинскую помощь и направили в социальные центры реабилитации.

Местные жители рассказали журналистам, что выжить под оккупацией ВСУ у них получилось только за счет запасов еды. По их словам, украинские военные держали их под прицелом, унижали и угрожали оружием, передает телеканал «Россия».

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские боевики при отступлении из села Николаево-Дарьино расстреливали жителей прямо на улице и бросали гранаты в подвалы домов, где мирное население пряталось от обстрелов.

Напомним, в январе российские военнослужащие обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Русском Поречном останки семерых мирных жителей в подвале дома. Жертвами украинских боевиков стали старики, которые не успели эвакуироваться. По информации Следственного комитета РФ, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года в Русском Поречном пятеро боевиков ВСУ застрелили 22 мирных жителя и спрятали их тела в подвал. Среди убитых были восемь изнасилованных женщин. Взятый в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко признался в этом на допросе и назвал имена сослуживцев, участвовавших в расправе над мирными жителями.

Позже был задержан и помещен под стражу еще один украинский боевик, участвовавший в убийствах жителей Русского Поречного.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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