ВСУ расстреливали жителей курского села прямо на улице и забрасывали подвалы домов гранатами

Украинские боевики при отступлении из села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области расстреливали жителей прямо на улице и бросали гранаты в подвалы домов, где сельчане прятались от обстрелов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Глава региона провел встречу с жителями освобожденного в январе села. Как рассказал главы семьи Дурневых, когда Николаево-Дарьино захватили ВСУ, там оставалось больше 60 человек, из которых до освобождения дожили далеко не все.

«Если поначалу оккупанты еще пытались сохранить лицо, то, чем ближе подходили наши войска, тем сильнее они зверели. Нескольких соседей расстреляли прямо на улице. В подвалы – бросали гранаты, хотя слышали оттуда женские крики», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, семья Дурневых, спасаясь от украинских боевиков, больше трех месяцев прожила в подвале собственного дома вместе с ребенком, которому недавно исполнился год.

Врио губернатора пообещал, что семья будет отправлена на реабилитацию в санаторий на юге. «Такую же возможность реабилитации предоставим и всем другим курянам, освобожденным из-под оккупации ВСУ: этим людям сегодня особенно нужны забота и внимание», – добавил Хинштейн.

На заседании правительства Курской области он дал поручение отработать алгоритм лечения и реабилитации всех освобожденных из-под оккупации людей, в первую очередь семей с детьми.

Напомним, на прошлой неделе суд в Курске заключил под стражу еще одного украинского солдата, который признался в убийстве мирного жителя в селе Русское Поречное. СКР возбудил в отношении него уголовное дело по факту совершения террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

С 28 сентября по 24 ноября 2024 года в Русском Поречном пятеро боевиков ВСУ застрелили 22 мирных жителя и спрятали их тела в подвал. Среди убитых были восемь изнасилованных женщин. Взятый в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко признался в этом на допросе и назвал имена сослуживцев, участвовавших в расправе над мирными жителями.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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