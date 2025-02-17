Освобождение парка «Клебан-бык» и охват Красноармейска: армия России идет вперед в ДНР

Российские войска в Донецкой народной республике выбили украинские подразделения из ландшафтного парка «Клебан-бык» вблизи Константиновки, которая является один из крупнейших укрепрайонов ВСУ на севере ДНР. Кроме того, бойцы ВС РФ разрезают группировку ВСУ в районе Красноармейска (украинское название – Покровск) с нескольких сторон, идет охват самого города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Под контролем Вооруженных сил Российской Федерации находится для нас известный знаковый ландшафтный парк «Клебан-бык». Это уже в направлении Константиновки, здесь мы также видим продвижение», – сказал чиновник.

На Красноармейском направлении, добавил он, «идет разрезание группировки противника с нескольких сторон, идет продвижение, где-то охват самого Красноармейска». Накануне Пушилин сообщил о перерезании трассы Красноармейск – Константиновка на нескольких участках, что очень важно для дальнейшего разгрома группировки ВСУ в ДНР.

Также, по словам главы ДНР, после освобождения Дзержинска (украинское название – Торецк) российские подразделения двигаются дальше, передает РИА «Новости».

Что касается Часового Яра, то там продолжаются тяжелые бои, отметил Пушилин. ВСУ пытаются удержаться в городе, перебрасывают туда подкрепления, чтобы выстроить за ним укрепления, рассказал глава ДНР. Отметим, что освобождение Часова Яра позволит российским войскам вести наступление на Краматорск и Славянск на севере ДНР.

В целом, как отметил Пушилин, российские войска продолжают удерживать инициативу практически на всей линии фронта в ДНР. «Где-то больше интенсивность, где-то меньше. Это связано еще и с грамотным, выверенным ходом боевых действий, то есть исходя из решений командования», – сказал он.

По его словам, на великоновоселковском направлении российские подразделения расширили зону контроля и не дают ВСУ закрепиться на новых территориях.

Пушилин также сообщил, что история с так называемым кураховским карманом, который образовался в результате продвижения ВС РФ, «подходит к логическому завершению». «Сейчас мы видим – развернулись бои в районе населенного пункта Улаклы (расположено к западу от Курахова – прим. ред.). Перспектив каких-то у противника там не остается. Мы видим планомерное продвижение вперед и слаженность подразделений», – уточнил он.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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