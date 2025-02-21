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Пятница, 21 февраля 2025, 09:50 мск

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Российские войска подняли триколор над селом Новоочеретоватое в ДНР

Российские войска выбили украинских боевиков из села Новоочеретоватое на времевском направлении Запорожского фронта и подняли там флаг России и Знамя Победы. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, сейчас в Новоочеретоватом заканчивается зачистка от украинских сил, передает РИА «Новости».

Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. В январе российская армия освободила Времевку и Великую Новоселку.

Рогов также сообщил, что ВС России зашли в захваченное ВСУ в ходе наступления в июне 2023 года запорожское село Пятихатки.

«Наши войска вошли в данный населенный пункт, в результате наступательных действий взяли под свой контроль половину села и закрепились там», – рассказал общественник в комментарии ТАСС. По его словам, сейчас идут бои за полное освобождение села.

В то же время, по данным агентства, российские силы зачищают населенный пункт Григоровка, расположенный севернее города Часов Яр в ДНР. Операцию проводят добровольцы из бригады «Север V» в составе группировки «Юг».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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