Российские войска улучшили положение на ключевых направлениях специальной военной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, за сутки потери ВСУ превысили 1300 военнослужащих. При этом были уничтожены пять танков и десятки единиц другой военной техники.

Самый серьезный урон ВС РФ нанесли противнику в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котляровка и Успеновка в Донецкой народной республике.

На этом направлении ВСУ потеряли до 605 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139 районах.

За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube