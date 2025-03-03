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Понедельник, 3 марта 2025, 15:24 мск

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На Курском направлении 12 боевиков ВСУ сдались в плен

Российские силы продолжают наступление в Курской области. За сутки ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, несколько единиц боевой техники, а также пункты управлениях дронами. 12 боевиков сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям 11 бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Локня, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов, – добавили в оборонном ведомстве. – 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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