ВС РФ взяли под контроль два поселка в Курской и Сумской областях

Российская армия продолжает разгром формирований ВСУ в Курской области. За минувшие сутки бойцы ВС РФ вернули контроль над селом Лебедевка, а также заняли хутор Новенькое в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские войска отбили две контратаки штурмовых групп противника и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.

Тем временем, авиация и артиллерия бьют по скоплениям врага в районе населенных пунктов Бондаревка, 1-й Княжий, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 350 боевиков, танк, две БМП, пять БТР, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция РЭБ, радиолокационная станция RADA, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления дронами и склад боеприпасов. «Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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