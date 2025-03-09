российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 9 марта 2025, 13:37 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ взяли под контроль два поселка в Курской и Сумской областях

Фото Минобороны РФ

Российская армия продолжает разгром формирований ВСУ в Курской области. За минувшие сутки бойцы ВС РФ вернули контроль над селом Лебедевка, а также заняли хутор Новенькое в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские войска отбили две контратаки штурмовых групп противника и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.

Тем временем, авиация и артиллерия бьют по скоплениям врага в районе населенных пунктов Бондаревка, 1-й Княжий, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 350 боевиков, танк, две БМП, пять БТР, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция РЭБ, радиолокационная станция RADA, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления дронами и склад боеприпасов. «Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Средства ПВО перехватили за ночь 88 боевых дронов / ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне СВО / В Курской области ВС РФ ударили по силам 11 бригад и двух штурмовых полков ВСУ / В ВСУ заявили о первом применении французских истребителей Mirage / Российская армия освободила Андреевку в ДНР / США запретили Великобритании делиться с Киевом данными разведки / Европейская компания готова заменить спутниковую связь Starlink на Украине / На Курском направлении 12 боевиков ВСУ сдались в плен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,