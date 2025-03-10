Все участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в законодательство, обеспечивающие отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции», – говорится в перечне поручений президента.

Согласно документу, поручение должно быть исполнено до 30 марта 2025 года.

Ранее российский лидер встречался с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». В ходе встречи поднимался вопрос о предоставлении статуса ветеранов боевых действий военнослужащим подразделения «Шторм Z».

Путин отметил, что «для страны, для Родины, для народа нашего не важно, как человек оказался на передовой, важно, что он там есть и пришел туда, на самом деле добровольно и сражается за Родину». «То же самое касается и статуса [ветерана] боевых действий. Обязательно это исправим. Я здесь не вижу никаких проблем», – сказал президент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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