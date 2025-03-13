Армия России освободила Суджу и еще два населенных пункта в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий вернули контроль над городом Суджа Курской области и еще над двумя населенными пунктами Суджанского района – Меловой и Подол. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, российские силы отразили контратаку ВСУ и нанесли поражение формированиям восьми бригад и штурмового полка противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина и Суджа.

Вместе с тем авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня курского приграничья. Также были атакованы позиции украинской армии около 11 населенных пунктов Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БПЛА», – уточнили в Минобороны.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 67150 боевиков, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортеров, 2196 боевых бронемашин, 2428 автомобилей, 549 артиллерийских орудий, а также более 300 единиц другой военной техники.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что за последние пять дней от ВСУ освобождены 24 населенных пункта и 259 кв. км территории Курской области. Командование группировкой войск «Север» проинформировало главу государства о начале завершающей стадию операции по разгрому формирований ВСУ в курском приграничье. Президент РФ поставил задачу в кратчайшие сроки полностью освободить Курскую область от вооруженных формирований Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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