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Пятница, 21 марта 2025, 15:58 мск

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В Курской области трое боевиков ВСУ сдались в плен

Фото Минобороны РФ

В Курской области ВС РФ продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ. За минувшие сутки киевский режим потерял на этом направлении более 240 военнослужащих, трое боевиков сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня», – говорится в сообщении.

Авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Гуево, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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